В Омской области поймали 15 пьяных водителей
Полицейские подвели итоги работы за минувшие сутки. В дежурные части поступило 1 162 сообщения о преступлениях и происшествиях; по результатам проведенных проверок возбуждено 58 уголовных дел, 35 преступлений раскрыты.
– Пресечено 904 административных правонарушения: 58 человек привлечены к ответственности за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, 8 – за совершение мелкого хулиганства; 725 административных материалов составлено полицейскими за нарушение ПДД, 15 из них – за управление транспортным средством в нетрезвом виде, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
Кроме того на дорогах города и области зарегистрировано 64 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU