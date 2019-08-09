В Омской области поймали 15 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-09T08:19:38+03:00

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Полицейские подвели итоги работы за минувшие сутки. В дежурные части поступило 1 162 сообщения о преступлениях и происшествиях; по результатам проведенных проверок возбуждено 58 уголовных дел, 35 преступлений раскрыты.

– Пресечено 904 административных правонарушения: 58 человек привлечены к ответственности за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, 8 – за совершение мелкого хулиганства; 725 административных материалов составлено полицейскими за нарушение ПДД, 15 из них – за управление транспортным средством в нетрезвом виде, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Кроме того на дорогах города и области зарегистрировано 64 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU