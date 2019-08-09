Омичка пожаловалась на йогурт с плесенью с жуткой субстанцией внутри

СЕГОДНЯ 07:33 2019-08-09T07:33:45+03:00

Женщина выложила снимок продукта в соцсети и комментаторы гадают, что же в нем завелось

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Омичка купила в сетевом супермаркете на улице Лобкова два йогурта для детей и ужаснулась, открыв один из них. Внутри плавала некая черная склизкая масса. Фото женщина выложила в социальные сети.

– Купила детям сегодня два йогурта. Один хороший, а вот второй вызывает интерес: то ли к производителям, то ли не соблюдены условия хранения. Что ж это может быть? – интересуется автор поста.

Комментаторы выдвинули самые разные версии. Кто-то предположил, что это куски шоколада, другие – водоросли, третьим неведомая субстанция и вовсе напомнила медузу. Впрочем, скорее всего, все это банальная плесень. Она могла появиться из-за того, что была нарушена герметичность упаковки.

ИСТОЧНИК KP.RU