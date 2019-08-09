Омичу разрешили переночевать на работе, а он угнал машину начальника

СЕГОДНЯ 05:30 2019-08-09T05:34:24+03:00

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У 40-летнего владельца омского перерабатывающего предприятия угнали «Хендай» стоимостью 500 000 рублей. Машина была припаркована на территории его организации на улице 22-го Партсъезда.

Все прояснилось после того, как посмотрели записи камер наблюдения. Как выяснилось, накануне один из рабочих просил остаться на ночлег на складе. Ему разрешили. Но сначала мужчина отправился в гости к приятелю, с которым устроил застолье. Потом на такси вернулся на работу. А через какое-то время выехал через ворота на чужом авто. Позже он объяснил, что решил покататься по городу.

Из-за того, что был пьян, не справился с управлением и врезался в дерево. Машину угонщик бросил в одном из дворов, а сам спрятался в квартире у знакомого.

– Установив заказчика в таксомоторной компании, сотрудники уголовного розыска выяснили, что он находится в доме по улице 10 лет Октября, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Несколько часов полицейские проводили поквартирный обход, пока не нашли злоумышленника в гостях у знакомого. Он прятался в одной из комнат.

Угонщик уже был судим. Теперь по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон» ему грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU