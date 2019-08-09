В Омске аэропорт эвакуировали из-за гранаты
Приезжали даже саперы
Аэропорт эвакуировали вечером.Фото: Андрей КУТУЗОВ
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Несколько неприятных минут пришлось пережить вечером пассажирам омского аэропорта. Здание воздушной гавани неожиданно решили эвакуировать. А все из-за найденного подозрительного предмета, очень похожего на гранату. Все было так серьезно, что на место даже вызывали саперов. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».
После проверки саперов стало понятно, что угрозы нет. Людей запустили обратно. Но из-за эвакуации один рейс вылетел с небольшим опозданием.
ИСТОЧНИК KP.RU