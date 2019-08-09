2019-08-09T05:08:16+03:00
Происшествия

В Омске аэропорт эвакуировали из-за гранаты

Приезжали даже саперы
Станислав МУХИН
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Аэропорт эвакуировали вечером.Аэропорт эвакуировали вечером.Фото: Андрей КУТУЗОВ
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Несколько неприятных минут пришлось пережить вечером пассажирам омского аэропорта. Здание воздушной гавани неожиданно решили эвакуировать. А все из-за найденного подозрительного предмета, очень похожего на гранату. Все было так серьезно, что на место даже вызывали саперов. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

После проверки саперов стало понятно, что угрозы нет. Людей запустили обратно. Но из-за эвакуации один рейс вылетел с небольшим опозданием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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