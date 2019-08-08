В Омской области на дороге сбили 10-летнюю девочку на велосипеде
А спустя несколько часов в этом же районе машина наехала 16-летнюю девушку
Фото: vk.com/55gibdd
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За минувшие сутки в Саргатском районе произошло сразу два серьезных ДТП.
Первое случилось на улице Худенко в Саргатке. 30-летняя женщина на «Волге» сбила 10-летнюю велосипедистку. Девочка получила телесные повреждения.
Второе ДТП случилось в этом же рабочем поселке, но уже на улице Товстухо. 27-летний водитель на BMW наехал на 16-летнюю девушку, которая шла вдоль дороги. Пострадавшей пришлось обратиться за помощью к врачам.
– Окончательно обстоятельства и причины происшествий будут установлены в ходе проверок, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU