В Омске трезвый водитель умудрился перевернуть машину на крышу
Мужчина, сидевший за рулем авто, выжил, но ему потребовалась помощь медиков
Фото: vk.com/chp55
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Серьезная авария произошла на улице Демьяна Бедного поздно вечером в среду, 7 августа.
– Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хонда» мужчина 1998 года рождения, без признаков опьянения, двигаясь по улице Демьяна Бедного со стороны улицы Гуртьева в направлении улицы 15-ой Рабочей, в районе дома № 73 не справился с управлением автомобиля, в результате чего допустил его опрокидывание.
Водитель автомобиля выжил, но получил травмы. Ему пришлось обратиться за медицинской помощью.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU