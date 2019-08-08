2019-08-08T14:33:07+03:00
Происшествия

В Омске трезвый водитель умудрился перевернуть машину на крышу

Мужчина, сидевший за рулем авто, выжил, но ему потребовалась помощь медиков
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Серьезная авария произошла на улице Демьяна Бедного поздно вечером в среду, 7 августа.

– Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хонда» мужчина 1998 года рождения, без признаков опьянения, двигаясь по улице Демьяна Бедного со стороны улицы Гуртьева в направлении улицы 15-ой Рабочей, в районе дома № 73 не справился с управлением автомобиля, в результате чего допустил его опрокидывание.

Водитель автомобиля выжил, но получил травмы. Ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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