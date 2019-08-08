2019-08-08T12:21:37+03:00
Общество

Омскстат: число уволившихся в регионе больше тех, кто смог устроиться на работу

Чаще всего люди уходят из обрабатывающих отраслей, торговли и образования
Анна МИКУЛА
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Наибольший отток работников наблюдается в обрабатывающих производствах, в сфере торговли и образования.Наибольший отток работников наблюдается в обрабатывающих производствах, в сфере торговли и образования.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Омскстат опубликовал данные по трудоустройству местных жителей за второй квартал этого года. Как выяснилось, с апреля по июнь в регионе уволено на 2843 человека больше, чем принято на работу. Разница составляет почти 11%.

Чаще всего омичи увольняются по формулировкой «по собственному желанию» (73,4% от общего числа). Впрочем, с этим пунктом значительный разброс данных в зависимости от места работы. Судя по всему, самая большая текучка в сфере строительства. Там добровольно пишут заявления 91,7% от общего числа уволенных. А вот в организациях, занимающихся операциями с недвижимостью, таких сотрудников только 37,8%.

Наибольший отток работников наблюдается в обрабатывающих производствах, в сфере торговли и образования. Оттуда за три месяца уволились 3788, 3580 и 3058 человек соответственно.

По данным на конец июня, организациям Омской области требовалось 11,3 тысячи сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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