2019-08-08T12:23:15+03:00
Происшествия

В Омске грабители отобрали у велосипедиста электроную сигарету, блютуз-колонку и смартфон

Теперь им грозит по 7 лет колонии
Анна МИКУЛА
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Грабителям грозит до 7 лет колонии каждому.Грабителям грозит до 7 лет колонии каждому.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Двое приятелей выпили и отправились на дело. На улице они остановили велосипедиста. Избив мужчину, они отобрали у него смартфон, блютуз-колонку и электронную сигарету. Имущество стоимостью 27 тысяч рублей они сдали в ломбард за 2 тысячи. Деньги потратили.

– При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности нападавших. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления жители Октябрьского округа, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Подозреваемых 26 и 33 лет задержали по месту жительства и доставили в городской отдел полиции № 6 для дальнейшего разбирательства.

Теперь им грозит по 7 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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