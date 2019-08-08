Частную омскую школу, показавшую детям триллер «Кукла», наказали

СЕГОДНЯ 11:23 2019-08-08T11:23:07+03:00

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Напомним, инцидент произошел в «Многопрофильной Академии непрерывного образования». Учеников вместо поездки на экскурсию в музей имени Врубеля оставили у учебном заведении. Чтобы их занять, учитель поставила им триллер «Кукла» Несмотря на то, что он маркирован пометкой «16+», его посмотрели и дети младше этого возраста.

Узнавшие об этом родители пожаловались на частную школу в региональные минобр и прокуратуру.

– Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой округа ректору АНПОО «МАНО» представления, которое находится на рассмотрении, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), которое направлено в региональное Управление Роспотребнадзора. В отношении педагога, допустившего нарушение возбуждено дело об административном правонарушении и направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU