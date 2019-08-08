Натела Полежаева выплатила только после суда отдала своим работникам долг по зарплате

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-08T10:14:40+03:00

Кроме того, Полежаеву оштрафовали на 30 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Натела Полежаева, наконец, выплатила долги за февраль и март по зарплатам 41 работнику санатория «Рассвет» – в общей сложности 900 тысяч рублей.

– В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства прокуратурой округа директору организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам рассмотрения представления задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена.

Кроме того, Полежаеву оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU