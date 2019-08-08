Омские наркоманы отдохнули на Иртыше: один утонул, второго повязали с крупной партией зелья
Оставшегося в живых будут судить
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Два приятеля решили искупаться в Иртыше в районе улицы Володарского. Вероятно, чтобы было веселее приняли наркотики. Один из них так и не смог выбраться на берег и утонул. Когда на место приехали полицейские, у второго нашли крупную партию зелья.
– Вину в совершении преступления он признал, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело в отношении него будет направлено в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU