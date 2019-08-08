2019-08-08T09:36:47+03:00
Происшествия

В Омской области дебошир избил троих мужчин, один из пострадавших скончался

Нападавшего осудили на 12 лет колонии
Анна МИКУЛА
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Убийцу приговорили к 12 годам колонии особого режима.Убийцу приговорили к 12 годам колонии особого режима.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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32-летний рецидивист из Тары выпил и отправился на «подвиги». Начала напал на незнакомого мужчину, который имел несчастье оказаться с ним на одной улице. Уголовник стукнул его кулаком по лицу, потом нанес еще несколько ударов уже по лежавшему человеку. Вся нажива грабителя составила 100 рублей.

В этот же день он поскандалил по незначительному поводу со своим приятелем и сломал ему челюсть. А спустя час пришел в квартиру в ранее незнакомым ему людям. Устроил ссору с одним из них и насмерть забил этого человека.

Как выяснилось, ранее нападавший уже был судим за грабежи и убийство. Поэтому в этот раз наказание ему вынесли максимально строгое.

– С учетом того, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и убийство, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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