Омские следователи раскрыли убийство двухлетней давности

СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-08T08:34:56+03:00

Мужчина убил свою знакомую и закопал в болоте рядом с домой еще в 2017 году

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Это убийство произошло еще два года тому назад в селе Колосовка. Местные маргиналы – два брата и сожительница одного из них – жили в землянке. К ним попросилась еще одна женщина, которой на тот момент было 40 лет. Она освободилась из колонии и бомжевала. Ее приютили.

Но во время очередной попойки произошел конфликт. Один из братьев с сожительницей ушли спать, а второй задушил приживалку из личной неприязни. Потом попросил родственника помочь избавиться от трупа.

Они завернули тело убитой в одеяло, вынесли на улицу и закопали неподалеку в камышах. Все выяснилось только недавно, благодаря оперативно-розыскной работе следователя.

– В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление причин конфликта и всех обстоятельств преступления, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU