2019-08-08T08:08:24+03:00
Общество

Тело омского студента, утонувшего 6 августа, прибило на пляж

Молодой человек плохо плавал, но решил нырнуть в воду
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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Напомним, трагедия произошла во вторник, 6 августа. Два парня и две девушки отдыхали на пляже в районе улицы Чокана Валиханова. Они пили пиво и купались.

Один из них плохо плавал, но решил нырнуть в воду. Обратно он так и не выплыл. Испуганные друзья обратились за помощью к правоохранителям. Но сразу найти пропавшего не удалось.

А накануне труп омича всплыл почти в том же месте, где он утонул. Как выяснилось, молодой человек учился на четвертом курсе транспортной академии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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