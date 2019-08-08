Тело омского студента, утонувшего 6 августа, прибило на пляж
Молодой человек плохо плавал, но решил нырнуть в воду
Фото: vk.com/omsk_live
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Напомним, трагедия произошла во вторник, 6 августа. Два парня и две девушки отдыхали на пляже в районе улицы Чокана Валиханова. Они пили пиво и купались.
Один из них плохо плавал, но решил нырнуть в воду. Обратно он так и не выплыл. Испуганные друзья обратились за помощью к правоохранителям. Но сразу найти пропавшего не удалось.
А накануне труп омича всплыл почти в том же месте, где он утонул. Как выяснилось, молодой человек учился на четвертом курсе транспортной академии.
ИСТОЧНИК KP.RU