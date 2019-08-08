В соцсети выложили фото омского леса, высаженного в форме слова «Ленин»

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-08T07:49:54+03:00

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В социальных сетях появилось фото знаменитого леса из Омской области. Напомним, геоглиф из елей виде слова «Ленин» расположен на окраине Тюкалинска, в 123 километрах от Омска и в трех километрах от федеральной трассы Р402 (Сибирский тракт, Тюмень – Ишим – Омск)

Подписчики паблика нашли это место в «Яндекс. Картах». На скриншоте видно, что оно находится недалеко от улицы Ленина. Точные координаты аллеи из елок в виде слова «Ленин» в «Google Картах»: 55.8476966 72.1723196. Правда, чтобы увидеть всю картину надо подняться в воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU