2019-08-08T10:08:41+03:00
Общество

Омичка, сломавшая руку на крыльце поликлиники, ищет свидетелей, чтобы подать в суд

Пациентке предстоит сложное лечение
Станислав МУХИН
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Пациентке предстоит сложное лечение - она винит администрацию медучреждения.Пациентке предстоит сложное лечение - она винит администрацию медучреждения.Фото: ВКонтакте
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В неприятную историю угодила пациентка одной из омских поликлиник. Женщина выходила из здания МСЧ-7, когда вдруг упала прямо на ступеньках крыльца. Она винит администрацию учреждения. По словам пациентки, на крыльце отсутствовала плитка, из-за чего образовалась небольшая ямка. На ней и споткнулась омичка. В итоге она получила сложный осколочный перелом руки и теперь ищет свидетелей. Скорее всего, ей они нужны для подачи иска в суд к поликлинике.

- 12.07.2019 в 13.00 у дверей поликлиники МСЧ 7 получила сложный осколочный перелом правой руки. Прошу откликнуться молодых людей, которые помогли мне подняться. Мне нужна их помощь, - написала омичка в соцсетях.

В региональном минздраве прокомментировали ситуацию?

-Текущий ремонт крыльца в БУЗОО «МСЧ №7» планируется провести в сентябре. Для безопасности пациентов крыльцо медико-санитарной части обустроено поручнем, на ступенях имеются резиновые коврики, защищающие от скольжения. Обращений по данному происшествию к руководству больницы не поступало. С вопросами или для оказания медицинской помощи пациент может обратиться к администрации больницы. Во избежание травм необходимо соблюдать правила безопасности передвижения по лестнице: не ставить ногу на край ступени, не торопиться, смотреть под ноги и держаться руками за поручень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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