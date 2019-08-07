«Руль повело»: Омский водитель, сбивший бабушку, рассказал, почему скрылся с места
Омским полицейским удалось оперативно найти и задержать водителя, сбившего пенсионерку и скрывшегося с места ДТП. Напомним, инцидент произошел в районе остановки «Степная», пожилая женщина получила серьезные травмы. А вот как сам водитель попытался объяснить, почему бросил пешехода без помощи.
– Я выезжал с отстановки. Не справился с управлением, руль повело, – рассказывает задержанный. – За автобусом хотел вывернуть. Растерялся, руку немного отпустил. Я руль кручу, а его в другую сторону тянет. А она там рядом стояла.
– Получается, вы стоявшую женщину сбили?
– Она подпрыгнула и руками от машины оттолкнулась. Я отъехал, испугался, растерялся. Не знал, что делать.
– Вы остановились после наезда?
– Я остановился. Посмотрел, что она шевелится. Я никогда в такой ситуации не был, меня затрясло всего.
– Ну, а оказать ей первую помощь?
– Я не знал, что делать.
Теперь впечатлительному водителю, скрывшемуся с места происшествия, грозит до 4 лет колонии.
Допрос водителя, скрывшегося с места ДТП.Видео: пресс-служба областного УМВД
ИСТОЧНИК KP.RU