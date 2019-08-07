2019-08-07T13:03:14+03:00
Происшествия

«Руль повело»: Омский водитель, сбивший бабушку, рассказал, почему скрылся с места

Мужчина объяснил, что испугался [видео]
Анна МИКУЛА
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Нарушителя удалось задержать в течение суток.Нарушителя удалось задержать в течение суток.Фото: Архив "КП"
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Омским полицейским удалось оперативно найти и задержать водителя, сбившего пенсионерку и скрывшегося с места ДТП. Напомним, инцидент произошел в районе остановки «Степная», пожилая женщина получила серьезные травмы. А вот как сам водитель попытался объяснить, почему бросил пешехода без помощи.

– Я выезжал с отстановки. Не справился с управлением, руль повело, – рассказывает задержанный. – За автобусом хотел вывернуть. Растерялся, руку немного отпустил. Я руль кручу, а его в другую сторону тянет. А она там рядом стояла.

– Получается, вы стоявшую женщину сбили?

– Она подпрыгнула и руками от машины оттолкнулась. Я отъехал, испугался, растерялся. Не знал, что делать.

– Вы остановились после наезда?

– Я остановился. Посмотрел, что она шевелится. Я никогда в такой ситуации не был, меня затрясло всего.

– Ну, а оказать ей первую помощь?

– Я не знал, что делать.

Теперь впечатлительному водителю, скрывшемуся с места происшествия, грозит до 4 лет колонии.

Допрос водителя, скрывшегося с места ДТП.Видео: пресс-служба областного УМВД

ИСТОЧНИК KP.RU

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