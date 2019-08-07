Стелу на бульваре Победы в Омске разберут на реконструкцию

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-07T12:25:52+03:00

Один из символов Омска аккуратно разберут, помоют, укрепят и соберут заново. Фото: Анна МИКУЛА

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Уже скоро стела на бульваре Победы преобразится. Монумент Слава Героям, созданный в 1985 году, разберут на реконструкцию. Все детали отвезут в специальный цех. Там их почистят и отремонтируют.

Например, плиты покроют мраморной крошкой, а фигуры фронтовиков укрепят. Увидеть, что получилось, можно будет к концу года. По условиям контракта, подрядчик должен успеть к этому сроку.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа, во время выезда на объект представителей мэрии и областного министерства энергетики и ЖКК.

Как рассказал первый замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков, никаких радикальных изменений с памятником не будет, его оставят в первозданном виде, просто приведут в порядок.

Представитель подрядной организации в свою очередь отметил, что понимает всю важность работы на этом объекте. Ведь открытие обновленного памятника будет приурочено к 75-летию Победы.

В общей сложности на реконструкцию бульвара Победы за два года выделили 250 млн рублей. Напомним, сейчас здесь идет вторая очередь благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU