Омские рыбаки сняли, как в Иртыш сливают мазут
Инцидент произошел в районе Речного порта [видео]
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Омские рыбаки пришли к своему традиционному месту ловли и ужаснулись. С утра 7 августа в районе Речного порта в Иртыш льется какая-то черная жидкость с резким запахом. Выбросы они сняли на видео и выложили в социальные сети.
– Дышать нечем, – негодует автор поста. – Это по всему берегу, и все выходит в Иртыш на течение. Солярка, мазут, все подряд плывет. На языке вкус солярки, чего-то такого».
Причина утечки пока не сообщается.
В Иртыш стекает мазут.Видео: Инцидент Омск , vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU