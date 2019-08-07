Омские рыбаки сняли, как в Иртыш сливают мазут

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-07T11:51:27+03:00

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Омские рыбаки пришли к своему традиционному месту ловли и ужаснулись. С утра 7 августа в районе Речного порта в Иртыш льется какая-то черная жидкость с резким запахом. Выбросы они сняли на видео и выложили в социальные сети.

– Дышать нечем, – негодует автор поста. – Это по всему берегу, и все выходит в Иртыш на течение. Солярка, мазут, все подряд плывет. На языке вкус солярки, чего-то такого».

Причина утечки пока не сообщается.

В Иртыш стекает мазут.Видео: Инцидент Омск , vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU