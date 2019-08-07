Большереченский зоопарк опубликовал видео с резвящимся тигренком
Лорд играет как самая настоящая кошка [видео]
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Тигренок Лорд, которому недавно выбрали имя сами посетители, уже окреп и с удовольствием резвится рядом с мамой. Грозная хищница Аза позволяет своему малышу практически все, что угодно, - подросший и довольно тяжелый тигренок скачет по ней и использует как подставку, чтобы дотянуться до веток. С ними он играет точь-в-точь как кошка.
Потом, соскучившись сидеть на одном месте, Лорд решил попробовать паркур и начал грациозно карабкаться по стенкам своего вольера.
Тигренок Лорд из Большеречья.Видео: Большереченском зоопарк
ИСТОЧНИК KP.RU