Большереченский зоопарк опубликовал видео с резвящимся тигренком

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-07T11:34:51+03:00

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Тигренок Лорд, которому недавно выбрали имя сами посетители, уже окреп и с удовольствием резвится рядом с мамой. Грозная хищница Аза позволяет своему малышу практически все, что угодно, - подросший и довольно тяжелый тигренок скачет по ней и использует как подставку, чтобы дотянуться до веток. С ними он играет точь-в-точь как кошка.

Потом, соскучившись сидеть на одном месте, Лорд решил попробовать паркур и начал грациозно карабкаться по стенкам своего вольера.

Тигренок Лорд из Большеречья.Видео: Большереченском зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU