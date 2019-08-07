В Омске задержали серийного вора из машин

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-07T10:27:30+03:00

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Полицейские остановили на улице подозрительного мужчину, который нес автомагнитолу. Пояснить, откуда взял технику он не смог. Его доставили в участок для дальнейшего разбирательства, и выяснилось, что он уже имел проблемы с законом.

– Сотрудники уголовного розыска опросили 23-летнего задержанного и установили, что автомагнитолу он похитил из отечественного автомобиля, припаркованного возле дома по улице Волочаевской, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Вместе с ней злоумышленник забрал аккумулятор, который спрятал в кустах. Кроме того, оперативники установили причастность ранее неоднократно судимого подозреваемого к хищению еще одной аккумуляторной батареи из автомашины, припаркованной по улице Кемеровской. Ущерб, понесенный владельцами транспортных средств, составил более 9 000 рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное по статье «Кража» ему грозит до 2 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU