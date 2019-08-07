2019-08-07T10:16:58+03:00
Общество

В Омске пропала 13-летняя школьница

Алиса Грязнова вышла из дома накануне днем
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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13-летняя Алиса Грязнова ушла из дома на улице Комсомольский городок накануне, 6 августа, вечером и не вернулась. Родные девочки обратились за помощью в ее розыске в полицию.

Приметы Алисы: на вид 13 лет, рост 153 см, телосложение худощавое, волосы рыжие длиной чуть ниже плеч, глаза зеленые. Была одета в черные джинсы с белым ремнем, белую футболку, черные кроссовки.

Особая примета: волосы на макушке головы коротко подстрижены.

Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщайте в полицию по телефонам 79-34-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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