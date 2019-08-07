Омичи уже пять дней борются с лесными пожарами в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-07T10:04:50+03:00

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85 сотрудников омского МЧС уже пять дней спасают Красноярские леса от пожаров. Аэромобильную группировку разбили по группам из 10 человек.

– Я уже трижды побывал в воздухе, проводил разведку, трижды пролетал над пожарами Красноярского края, и могу констатировать, что усиленная группировка делает свое дело. Количество пожаров и их площади уменьшаются, – рассказывает первый замминистра МЧС России Александр Чуприян, который находится на территории края. – Мы по-прежнему утверждаем, что огонь не угрожает ни объектам экономики, ни людям.

ИСТОЧНИК KP.RU