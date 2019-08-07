В Омске за 110 миллионов продают коттедж с бассейном и вишневым садом

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-07T08:33:48+03:00

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Необычное объявление появилось на специализированном сайте по продаже недвижимости. Владелец коттеджа на 6-й Путевой продает дом за 110 миллионов рублей. В доме с хорошим ремонтом на 300 квадратов есть абсолютно все: рабочий кабинет, несколько спален и ванных комнат и даже собственный бассейн.

- Коттедж полностью благоустроен, имеет центральные коммуникации: электричество, водопровод, газ, канализация. Площадь земельного участка – 571 кв.м. На нём расположилась романтическая беседка, качели, барбекю и настоящая русская баня с дровяной печью-каменкой, парилкой и комнатой отдыха, - пытаются владельцы коттеджа уговорить потенциальных покупателей в объявлении.

Правда, сколько омичей, готовых выложить такие деньги за дом, большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU