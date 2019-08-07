2019-08-07T08:33:48+03:00
Общество

В Омске за 110 миллионов продают коттедж с бассейном и вишневым садом

В доме 300 квадратов
Станислав МУХИН
Поделиться:
ФОТО: MlsnФОТО: Mlsn
Изменить размер текста:

Необычное объявление появилось на специализированном сайте по продаже недвижимости. Владелец коттеджа на 6-й Путевой продает дом за 110 миллионов рублей. В доме с хорошим ремонтом на 300 квадратов есть абсолютно все: рабочий кабинет, несколько спален и ванных комнат и даже собственный бассейн.

- Коттедж полностью благоустроен, имеет центральные коммуникации: электричество, водопровод, газ, канализация. Площадь земельного участка – 571 кв.м. На нём расположилась романтическая беседка, качели, барбекю и настоящая русская баня с дровяной печью-каменкой, парилкой и комнатой отдыха, - пытаются владельцы коттеджа уговорить потенциальных покупателей в объявлении.

Правда, сколько омичей, готовых выложить такие деньги за дом, большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске пропала 13-летняя школьница
Омичи уже пять дней борются с лесными пожарами в Красноярском крае
Сладкие бусы от кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры» порадовали юных омичей
«Нырнул и больше не вынырнул»: В Омске утонул 19-летний парень
Что мешает экспорту российской продукции
Удобно! Выгодно! Реально!
«Мгновенная карма»: В ГИБДД оштрафовали на 2 000 омичку, ездившую по тротуарам на Ленина
Омичи увидят самый яркий звездопад
Не сумевшая похудеть омичка подала иск на 100 тысяч к центру снижения веса
«Жаль, в мое время не было соцсетей»: Президент «Авангарда» пожалел о прошлом
Омичка устроила две аварии с разницей в 10 минут
В Омске машина «Яндекс-такси» угодила в озеро
В Омске азартная администратор салона сотовой связи украла 330 тысяч на ставки
В омском минимущества рассказали, почему отдали Успенский собор епархии