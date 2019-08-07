2019-08-07T07:50:09+03:00
Общество

Омичи увидят самый яркий звездопад

Но многое будет зависеть от погоды
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Звездопад Персеиды смогут наблюдать сибиряки. Он пройдет в ночь с 12 на 13 августа. Это самый яркий метеорный поток, наблюдающийся ежегодно из-за того, что Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта - Таттла. Лучше всего увидеть явление можно будет за городом. Но многое будет зависеть и от погоды - какой будет видимость в это время.

По словам астрономов, звездопад Персеиды представляет собой поток до 100 падающих звезд в час. Особенно хорошо из будет видно в полной темноте. Естественно, для этого нужен телескоп. Явление еще называют звездным дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске в ДТП разбились сразу 5 машин
В Омске пропала 13-летняя школьница
Омичи уже пять дней борются с лесными пожарами в Красноярском крае
Сладкие бусы от кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры» порадовали юных омичей
«Нырнул и больше не вынырнул»: В Омске утонул 19-летний парень
Что мешает экспорту российской продукции
Удобно! Выгодно! Реально!
В Омске за 110 миллионов продают коттедж с бассейном и вишневым садом
«Мгновенная карма»: В ГИБДД оштрафовали на 2 000 омичку, ездившую по тротуарам на Ленина
Не сумевшая похудеть омичка подала иск на 100 тысяч к центру снижения веса
«Жаль, в мое время не было соцсетей»: Президент «Авангарда» пожалел о прошлом
Омичка устроила две аварии с разницей в 10 минут
В Омске машина «Яндекс-такси» угодила в озеро
В Омске азартная администратор салона сотовой связи украла 330 тысяч на ставки
В омском минимущества рассказали, почему отдали Успенский собор епархии