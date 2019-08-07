Омичи увидят самый яркий звездопад

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-07T07:50:09+03:00

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Звездопад Персеиды смогут наблюдать сибиряки. Он пройдет в ночь с 12 на 13 августа. Это самый яркий метеорный поток, наблюдающийся ежегодно из-за того, что Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта - Таттла. Лучше всего увидеть явление можно будет за городом. Но многое будет зависеть и от погоды - какой будет видимость в это время.

По словам астрономов, звездопад Персеиды представляет собой поток до 100 падающих звезд в час. Особенно хорошо из будет видно в полной темноте. Естественно, для этого нужен телескоп. Явление еще называют звездным дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU