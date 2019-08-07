Омичка устроила две аварии с разницей в 10 минут
Необычную картину наблюдали жители дома по улице Октябрьская №120 А. В районе многоэтажки девушка не справилась с управлением и врезалась в другую машину. Как пояснила сама начинающий водитель, она растерялась и перепутала педали. Однако самое странное случилось потом - после того, как первое ДТП оформили аварийные комиссары. Она снова попала в ДТП и врезалась в дом. Пострадали и машины на парковке.
- Октябрьская 120 а, девочка на «Витсе» только что совершила ДТП. После того, как ее оформили комиссары, перепутала педали, и вот результат. Еще одна авария с разницей в 10 минут, только тут уже и дом пострадал, - написал в соцсетях очевидец и приложил фото с места аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU