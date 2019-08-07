2019-08-07T07:21:11+03:00
Общество

Не сумевшая похудеть омичка подала иск на 100 тысяч к центру снижения веса

Но суд умерил аппетиты сибирячки
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Никаких денег не жалела омичка, мечтавшая похудеть. С этой целью она записалась на курсы в школу по снижению веса. Занятия в группе и консультация специалиста обошлись женщине в 58 тысяч. Сибирячка в мыслях уже рисовала себя стройную, но вес никак не уходил. Терпение клиентки лопнуло довольно быстро, и она пошла в Кировский суд с иском. Она посчитала, что услуга была оказана ей не надлежащим образом и потребовала вернуть ей 58 тысяч за абонемент. В качестве моральной компенсации омичка потребовала 50 тысяч рублей.

Правда, суд отказал нетерпеливой омичке. Худеть ей придется, видимо, другим способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске в ДТП разбились сразу 5 машин
В Омске пропала 13-летняя школьница
Омичи уже пять дней борются с лесными пожарами в Красноярском крае
Сладкие бусы от кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры» порадовали юных омичей
«Нырнул и больше не вынырнул»: В Омске утонул 19-летний парень
Что мешает экспорту российской продукции
Удобно! Выгодно! Реально!
В Омске за 110 миллионов продают коттедж с бассейном и вишневым садом
«Мгновенная карма»: В ГИБДД оштрафовали на 2 000 омичку, ездившую по тротуарам на Ленина
Омичи увидят самый яркий звездопад
«Жаль, в мое время не было соцсетей»: Президент «Авангарда» пожалел о прошлом
Омичка устроила две аварии с разницей в 10 минут
В Омске машина «Яндекс-такси» угодила в озеро
В Омске азартная администратор салона сотовой связи украла 330 тысяч на ставки
В омском минимущества рассказали, почему отдали Успенский собор епархии