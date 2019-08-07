Не сумевшая похудеть омичка подала иск на 100 тысяч к центру снижения веса

СЕГОДНЯ 07:21 2019-08-07T07:21:11+03:00

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Никаких денег не жалела омичка, мечтавшая похудеть. С этой целью она записалась на курсы в школу по снижению веса. Занятия в группе и консультация специалиста обошлись женщине в 58 тысяч. Сибирячка в мыслях уже рисовала себя стройную, но вес никак не уходил. Терпение клиентки лопнуло довольно быстро, и она пошла в Кировский суд с иском. Она посчитала, что услуга была оказана ей не надлежащим образом и потребовала вернуть ей 58 тысяч за абонемент. В качестве моральной компенсации омичка потребовала 50 тысяч рублей.

Правда, суд отказал нетерпеливой омичке. Худеть ей придется, видимо, другим способом.

ИСТОЧНИК KP.RU