2019-08-07T05:52:39+03:00
Происшествия

В Омске машина «Яндекс-такси» угодила в озеро

Инцидент произошел в Амуре
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/auto_omskФото: vk.com/auto_omsk
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Машина «Яндекс-такси» снова попала в ДТП. На этот раз настала очередь удивляться для жителей Амура. Автомобиль угодил прямиком в местное озеро под названием «Зеркало». О состоянии водителя и пассажиров не сообщается.

Фото происшествия выложили в социальные сети, и подписчики не устают упражняться в остроумии.

– Когда поставил галочку «показывать водителю мое местоположение на карте», – шутит один.

– А какая рыба на «Яндекс» клюет? – интересуется второй.

– Русалку подвозил, – предполагает третий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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