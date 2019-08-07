В Омске машина «Яндекс-такси» угодила в озеро
Инцидент произошел в Амуре
Фото: vk.com/auto_omsk
Изменить размер текста:
Машина «Яндекс-такси» снова попала в ДТП. На этот раз настала очередь удивляться для жителей Амура. Автомобиль угодил прямиком в местное озеро под названием «Зеркало». О состоянии водителя и пассажиров не сообщается.
Фото происшествия выложили в социальные сети, и подписчики не устают упражняться в остроумии.
– Когда поставил галочку «показывать водителю мое местоположение на карте», – шутит один.
– А какая рыба на «Яндекс» клюет? – интересуется второй.
– Русалку подвозил, – предполагает третий.
ИСТОЧНИК KP.RU