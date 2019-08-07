2019-08-07T06:55:36+03:00
Спорт

«Жаль, в мое время не было соцсетей»: Президент «Авангарда» пожалел о прошлом

И дал совет нынешним хоккеистам "ястребов", как тратить деньги
Станислав МУХИН
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Омский "Авангард" сейчас находится на предсезонном турнире в Сочи, где выступает не слишком успешно. Первые две встречи "ястребы" проиграли. Однако руководство клуба совсем не переживает по этому поводу. Президент "Авангарда" Максим Сушинский неожиданно затронул совсем далекую от хоккея тему - финансы игроков. Он посоветовал хоккеистам не тратить деньги просто так, а вкладываться в бизнес еще до окончания карьеры. Сам Сушинский, к слову, владеет сетью автосалонов в Санкт-Петербурге.

- Нужно думать о жизни после хоккея, вкладывать заработанное в бизнес, - посоветовал Сушинский. - Есть ценные бумаги, существуют соцсети. Жаль, что в мое время их не было. Я бы их тогда вел, это был бы прибыльный, еще один виток бизнеса. Пару лет назад я заводил себе странички, но потом забросил это дело.

Остается лишь надеяться, что хоккеисты услышат совет своего президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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