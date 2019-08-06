Омские дачники устроили поножовщину из-за передвинутого забора
Теперь нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы
Нападавшему грозит до 10 лет колонии.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Не смогли мирно поделить территорию возле своих домов двое жителей дачного поселка на улице 3-ей Заводской. Один из них передвинул забор и захватил полметра соседской территории. На просьбу вернуть ограждение на положенное место, он ответил отказом. В результате завязалась ссора.
Один из участников, 38-летний ранее судимый мужчина схватился за нож и несколько раз ударил своего противника в грудь. Пострадавшего с ранениями увезли в больницу, а нападавшему грозит до 10 лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU