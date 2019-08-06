Жителю Омской области пришлось заплатить штраф за то, что его быка сбила машина

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-06T13:53:47+03:00

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Это ДТП произошло вечером 8 сентября в Чернолучье. Уже стемнело, и омичка, ехавшая за рулем «Киа Рио», не заметила вышедшего на проезжую часть быка и сбила его. Животное от удара погибло, а на авто остались существенные повреждения. Женщина потребовала от владельца животного компенсировать ей расходы на ремонт. Тот в свою очередь потребовал деньги за убитого быка.

– Приняв во внимание время суток, темный цвет животного, отсутствие предупреждающего дорожного знака о перегоне скота, а также характер повреждений автомобиля, суд пришел к выводу, что водитель не имел возможности своевременно обнаружить выбегающее на дорогу животное и принять необходимые меры для предотвращения столкновения, – рассказали в службе судебных приставов.

Хозяина быка обязали выплатить владелице сбившей животное машины 120 488 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU