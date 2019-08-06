2019-08-06T13:17:05+03:00
Происшествия

Пожилой омич запутался в сетях и утонул

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трагедия случилась с жителем деревни Новинка Азовского района Омской области.

Накануне, 5 августа, вечером 73-летний пенсионер отправился проверить рыболовные сети, установленные в двух километрах от села Сосновка. Вероятно, пожилой мужчина поскользнулся и упал. После этого он запутался в сетях, не смог из них выбраться и утонул. Когда его обнаружили, рыбак был уже мертв.

По факту несчастного случая в региональном УМВД начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Балтика 0» освежила участников Сибирского международного марафона
КО «Объединенные кондитеры» увешали конфетами детей
Завотделением омской МЧС-4 получил взяток почти на миллион рублей
На видео попала машина, которая едет по тротуару Любинского проспекта
Омские дачники устроили поножовщину из-за передвинутого забора
Жителю Омской области пришлось заплатить штраф за то, что его быка сбила машина
Tele2 открывает шоурумы AliExpress в своих монобрендах
В Омской области закрыли мясокомбинат, в продукции которого нашли сальмонелл и антибиотики
На «Флоре» торговали непроверенными саженцами
В Омск не пустили тонну живых раков
«Что украли? Ничего, это фотошоп!»: Омские воришки придумали странный способ оправдаться
В Омске пропал 15-летний Максим Гайдар
Европейское качество с восточной изюминкой
Хрупкий мир: пугающие цифры статистики звучат со всех сторон
На трассе под Омском машина сбила человека и улетела в кювет
В Омске серьезно пострадала 9-летняя девочка, сбитая машиной чиновника
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Омске водительские права забрали у 19 наркоманов
На ярмарке «Флора - 2019» не обошлось без нарушений
Сибирские альпинисты установили флаг Омска на вершине Эльбруса