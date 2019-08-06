Пожилой омич запутался в сетях и утонул
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося
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Трагедия случилась с жителем деревни Новинка Азовского района Омской области.
Накануне, 5 августа, вечером 73-летний пенсионер отправился проверить рыболовные сети, установленные в двух километрах от села Сосновка. Вероятно, пожилой мужчина поскользнулся и упал. После этого он запутался в сетях, не смог из них выбраться и утонул. Когда его обнаружили, рыбак был уже мертв.
По факту несчастного случая в региональном УМВД начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU