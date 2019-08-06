2019-08-06T13:11:06+03:00
Общество

В Омской области закрыли мясокомбинат, в продукции которого нашли сальмонелл и антибиотики

На исправление нарушений руководству предприятия дали 20 суток
Анна МИКУЛА
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В Омске продавалась опасная колбаса.В Омске продавалась опасная колбаса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мясоперерабатывающий завод «Осокино» попался на нарушении, во время проверки продукции продававшейся на Левобережном рынке. В отобранных образцах обнаружили сальмонелл и следы антибиотиков.

– Постановлением Калачинского районного суда ООО «Осокино» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), вынесено решение о приостановление деятельности предприятия сроком на 20 суток, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

Также сообщается, что это уже четвертое предприятие, где производят продукты, где обнаружили серьезные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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