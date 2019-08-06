В Омской области закрыли мясокомбинат, в продукции которого нашли сальмонелл и антибиотики
Мясоперерабатывающий завод «Осокино» попался на нарушении, во время проверки продукции продававшейся на Левобережном рынке. В отобранных образцах обнаружили сальмонелл и следы антибиотиков.
– Постановлением Калачинского районного суда ООО «Осокино» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), вынесено решение о приостановление деятельности предприятия сроком на 20 суток, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.
Также сообщается, что это уже четвертое предприятие, где производят продукты, где обнаружили серьезные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU