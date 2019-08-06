На «Флоре» торговали непроверенными саженцами
Всего с продажи сняли более 1,2 тысячи растений
Фото: rsn-omsk.ru
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Россельхознадзор выяснил, как обстоят дела на популярной у омичей ярмарке «Флора», которая закрылась накануне. В итоге выяснили 5 нарушения.
– Физическими лицами осуществлялась реализация партий посадочного материала (луковицы и корневища цветочных культур, саженцы плодово-ягодных культур в ассортименте) без документов, подтверждающих соответствие требованиям государственным стандартам на сортовые и посевные качества, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.
Около 1200 несертифицированных саженцев изъяли, недобросовестных продавцов наказали.
ИСТОЧНИК KP.RU