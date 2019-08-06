На «Флоре» торговали непроверенными саженцами

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-06T12:53:41+03:00

Всего с продажи сняли более 1,2 тысячи растений

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Россельхознадзор выяснил, как обстоят дела на популярной у омичей ярмарке «Флора», которая закрылась накануне. В итоге выяснили 5 нарушения.

– Физическими лицами осуществлялась реализация партий посадочного материала (луковицы и корневища цветочных культур, саженцы плодово-ягодных культур в ассортименте) без документов, подтверждающих соответствие требованиям государственным стандартам на сортовые и посевные качества, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

Около 1200 несертифицированных саженцев изъяли, недобросовестных продавцов наказали.

ИСТОЧНИК KP.RU