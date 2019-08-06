В Омск не пустили тонну живых раков
На границе с Казахстаном задержали партию живых раков, которых пытались провезти через Омск в Новосибирскую область.
– Перевозчиком на груз предоставлен ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу, однако в ходе анализа представленных документов специалистами Омского Россельхознадзора установлено несоответствие номера транспортного средства, указанного в ветеринарном сертификате, фактическому, – сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора. – Груз задержан.
После того, как владелец предъявил действительные документы машину с раками пропустили дальше. Тем не менее нарушителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.
ИСТОЧНИК KP.RU