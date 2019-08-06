«Что украли? Ничего, это фотошоп!»: Омские воришки придумали странный способ оправдаться

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-06T12:15:39+03:00

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Двое жителей Ленинского округа пришли в супермаркет на улице 2-й Трамвайной перед самым закрытием. Приятели набрали полные корзины еды и решили просто за нее не платить. Мужчины как ни в чем не бывало прошли мимо кассы незамеченными. В общей сложности они причинили ущерб в 9 тысяч рублей. Подозреваемых быстро нашли по камерам наблюдения. Ими оказались уже судимые омичи 30 и 33 лет.

Просмотрев записи за другие дни, сотрудники магазина выяснили, что эти молодые люди их обворовывают не в первый раз. Они обратились в полицию. Видео их приключений и допроса полицейские выложили на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

- Что украли? - интересуется у задержанных дознаватель.

- Ничего, - не моргнув глазом отвечает один из воришек.

- Камера говорит о другом.

- Врет камера. Это фотошоп.

Тем не менее такое «алиби» подозреваемым не помогло. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит по два года колонии.

Воры в омском магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU