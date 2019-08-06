2019-08-06T12:15:39+03:00
Происшествия

«Что украли? Ничего, это фотошоп!»: Омские воришки придумали странный способ оправдаться

Накануне они вынесли из магазина товары, не заплатив [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот с видео (vk.com/55mvd)Фото: скриншот с видео (vk.com/55mvd)
Изменить размер текста:

Двое жителей Ленинского округа пришли в супермаркет на улице 2-й Трамвайной перед самым закрытием. Приятели набрали полные корзины еды и решили просто за нее не платить. Мужчины как ни в чем не бывало прошли мимо кассы незамеченными. В общей сложности они причинили ущерб в 9 тысяч рублей. Подозреваемых быстро нашли по камерам наблюдения. Ими оказались уже судимые омичи 30 и 33 лет.

Просмотрев записи за другие дни, сотрудники магазина выяснили, что эти молодые люди их обворовывают не в первый раз. Они обратились в полицию. Видео их приключений и допроса полицейские выложили на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

- Что украли? - интересуется у задержанных дознаватель.

- Ничего, - не моргнув глазом отвечает один из воришек.

- Камера говорит о другом.

- Врет камера. Это фотошоп.

Тем не менее такое «алиби» подозреваемым не помогло. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит по два года колонии.

Воры в омском магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Балтика 0» освежила участников Сибирского международного марафона
КО «Объединенные кондитеры» увешали конфетами детей
Завотделением омской МЧС-4 получил взяток почти на миллион рублей
На видео попала машина, которая едет по тротуару Любинского проспекта
Омские дачники устроили поножовщину из-за передвинутого забора
Жителю Омской области пришлось заплатить штраф за то, что его быка сбила машина
Tele2 открывает шоурумы AliExpress в своих монобрендах
Пожилой омич запутался в сетях и утонул
В Омской области закрыли мясокомбинат, в продукции которого нашли сальмонелл и антибиотики
На «Флоре» торговали непроверенными саженцами
В Омск не пустили тонну живых раков
В Омске пропал 15-летний Максим Гайдар
Европейское качество с восточной изюминкой
Хрупкий мир: пугающие цифры статистики звучат со всех сторон
На трассе под Омском машина сбила человека и улетела в кювет
В Омске серьезно пострадала 9-летняя девочка, сбитая машиной чиновника
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Омске водительские права забрали у 19 наркоманов
На ярмарке «Флора - 2019» не обошлось без нарушений
Сибирские альпинисты установили флаг Омска на вершине Эльбруса