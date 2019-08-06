2019-08-06T11:16:48+03:00
Общество

В Омске пропал 15-летний Максим Гайдар

Подросток ушел из дома 5 августа вечером
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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В Омске пропал 15-летний подросток. Максим Гайдар ушел из дома на улице 1-ой Островской и до сих пор не вернулся. Родные до сих пор не знают, где он находится.

Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, длинные, лицо круглое, глаза серые. Был одет в черную бейсболку, бордовую или голубую футболку, коричневые штаны, черные кроссовки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Максима Гайдара, просим сообщить в полицию по телефонам: 79-31-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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