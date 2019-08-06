На трассе под Омском машина сбила человека и улетела в кювет

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-06T10:38:22+03:00

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Трагический инцидент произошел на автодороге Омск – Черлак поздно вечером.

По предварительным данным, в районе 35 километра трассы водитель на «Тойоте Ярис» не заметил оказавшегося на проезжей части мужчину и сбил его. После этого от удара машину отбросило в кювет. Водитель в тот момент был трезв, о его травмах не сообщается.

Сбитый пешеход скончался до приезда скорой помощи.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU