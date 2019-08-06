2019-08-06T10:38:22+03:00
Происшествия

На трассе под Омском машина сбила человека и улетела в кювет

Пешеход от полученных травм скончался на месте
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
Изменить размер текста:

Трагический инцидент произошел на автодороге Омск – Черлак поздно вечером.

По предварительным данным, в районе 35 километра трассы водитель на «Тойоте Ярис» не заметил оказавшегося на проезжей части мужчину и сбил его. После этого от удара машину отбросило в кювет. Водитель в тот момент был трезв, о его травмах не сообщается.

Сбитый пешеход скончался до приезда скорой помощи.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Балтика 0» освежила участников Сибирского международного марафона
КО «Объединенные кондитеры» увешали конфетами детей
Завотделением омской МЧС-4 получил взяток почти на миллион рублей
На видео попала машина, которая едет по тротуару Любинского проспекта
Омские дачники устроили поножовщину из-за передвинутого забора
Жителю Омской области пришлось заплатить штраф за то, что его быка сбила машина
Tele2 открывает шоурумы AliExpress в своих монобрендах
Пожилой омич запутался в сетях и утонул
В Омской области закрыли мясокомбинат, в продукции которого нашли сальмонелл и антибиотики
На «Флоре» торговали непроверенными саженцами
В Омск не пустили тонну живых раков
«Что украли? Ничего, это фотошоп!»: Омские воришки придумали странный способ оправдаться
В Омске пропал 15-летний Максим Гайдар
Европейское качество с восточной изюминкой
Хрупкий мир: пугающие цифры статистики звучат со всех сторон
В Омске серьезно пострадала 9-летняя девочка, сбитая машиной чиновника
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Омске водительские права забрали у 19 наркоманов
На ярмарке «Флора - 2019» не обошлось без нарушений
Сибирские альпинисты установили флаг Омска на вершине Эльбруса