На трассе под Омском машина сбила человека и улетела в кювет
Пешеход от полученных травм скончался на месте
Фото: vk.com/55gibdd
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Трагический инцидент произошел на автодороге Омск – Черлак поздно вечером.
По предварительным данным, в районе 35 километра трассы водитель на «Тойоте Ярис» не заметил оказавшегося на проезжей части мужчину и сбил его. После этого от удара машину отбросило в кювет. Водитель в тот момент был трезв, о его травмах не сообщается.
Сбитый пешеход скончался до приезда скорой помощи.
– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU