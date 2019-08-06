В Омске водительские права забрали у 19 наркоманов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-06T09:46:06+03:00

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Областная прокуратуры провела проверку и выяснила, что у 19 местных жителей, пойманных на употреблении наркотиков были водительские права. По закону такие люди не могут управлять машиной. Это может угрожать как их собственной безопасности, так и жизням других людей. Ведомство предписало исправить это нарушение.

– В целях устранения потенциальной угрозы возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан либо иного имущественного ущерба, прокуратура округа направила в суд 19 административных исковых заявлений о прекращении действия водительских удостоверений данных граждан в связи с состоянием их здоровья, препятствующим безопасному управлению транспортными средствами, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Требования прокуратуры удовлетворены судами в полном объеме.

По решению суда водительские удостоверения ответчиков аннулированы.

ИСТОЧНИК KP.RU