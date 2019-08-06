Сибирские альпинисты установили флаг Омска на вершине Эльбруса

СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-06T08:15:10+03:00

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Необычно отпраздновали День города двое альпинистов из Омска - Валерий Кобзев и Константин Крачков. В 303-й День рождения города сибирские альпинисты задумали покорить одну из самых сложных гор - Эльбрус. И им это удалось.

Как сообщает альпинистский клуб "Крокус", в праздник омичи смогли взобраться на вершину и покорить Эльбрус. Там они установили флаг с изображением герба Омска. Таким необычным образом, сибиряки поздравили любимый город. Фото с вершины появилось в социальных сетях. Сколько времени у них ушло на покорение Эльбруса, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU