2019-08-06T08:15:10+03:00
Общество

Сибирские альпинисты установили флаг Омска на вершине Эльбруса

Покорение горы они приурочили ко Дню города
Станислав МУХИН
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Покорение горы сибиряки приурочили ко Дню города.Покорение горы сибиряки приурочили ко Дню города.Фото: ВКонтакте
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Необычно отпраздновали День города двое альпинистов из Омска - Валерий Кобзев и Константин Крачков. В 303-й День рождения города сибирские альпинисты задумали покорить одну из самых сложных гор - Эльбрус. И им это удалось.

Как сообщает альпинистский клуб "Крокус", в праздник омичи смогли взобраться на вершину и покорить Эльбрус. Там они установили флаг с изображением герба Омска. Таким необычным образом, сибиряки поздравили любимый город. Фото с вершины появилось в социальных сетях. Сколько времени у них ушло на покорение Эльбруса, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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