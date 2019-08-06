На День города пьяную компанию омичей, ехавшую на авто за выпивкой, задержала Росгвардия

СЕГОДНЯ 05:17 2019-08-06T05:17:35+03:00

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Возможно, трагедии удалось избежать компании парней, отдыхавшей на выходных около Иртыша. У них неожиданно ночью закончилось спиртное. Тогда приятели приняли решение ехать за добавкой на авто. Причем все, включая водителя, были пьяны. Планы компании услышали другие отдыхающие. Они же нашли неподалеку сотрудников Росгвардии и обо всем рассказали.

Когда компания уже ехала за спиртным, их остановил патрульный автомобиль. От водителя сильно пахло алкоголем. Отпираться он не стал. Это было не единственным нарушением для компании.

- В ходе беседы выяснилось, что 21-летний гражданин документов, подтверждающих право владения транспортным средством, как и водительского удостоверения, не имеет, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU