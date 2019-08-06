В Омске лихач на «четверке» въехал в фургон с французскими путешественниками и скрылся
Водителя теперь разыскивают
Фото: vk.com/omsk_live
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В социальных сетях ищут нарушителя, который скрылся с места аварии.
– Водитель данного автомобиля совершил ДТП, – говорится в сообщении, размещенном в паблике «Омск Live». – Врезался в желтый фургон Volkswagen и скрылся с места происшествия. В фургоне путешествуют иностранцы, а именно пара из Франции. Если располагаете информацией или есть запись в видеорегистратора, пожалуйста, сообщите нам.
Фото: vk.com/omsk_live
ИСТОЧНИК KP.RU