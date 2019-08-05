В Омске оштрафовали попрошайку на инвалидном кресле

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-05T14:33:24+03:00

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Госавтоинспекторы остановили омича, ехавшего по дороге на инвалидном кресле. Судя по всему, человек с ограниченными возможностями катался между проезжающими машинами и зарабатывал себе на жизнь попрошайничеством.

Вероятно, такой «работой» инвалид создавал угрозу не только своей жизни, но и безопасности окружающих. Большинство комментаторов в социальных сетях, куда выложили фото инцидента, положительно оценили работу стражей порядка. Однако некоторые посочувствовали и человеку на инвалидном кресле:

– Что собрал, то отдал, – сетует один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU