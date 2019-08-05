Неравнодушные омичи помогли поймать пьяного водителя

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-05T14:13:56+03:00

Кроме всего, прочего у задержанного не было водительских прав и документов на машину

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К сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим ночью микрорайон Береговой, обратились неравнодушные люди. Они рассказали, что пьяная компания, отдыхающая на берегу Иртыша, собирается ехать в магазин за добавкой. В указанном авто стражи порядка обнаружили нетрезвого молодого человека.

– В ходе беседы выяснилось, что 21-летний гражданин документов, подтверждающих право владения транспортным средством, как и водительского удостоверения, не имеет, – сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии. – На место были вызваны сотрудники ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался. Молодой человек был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU