Омичка потеряла сознание в маршрутке, и ей никто не помог

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-05T13:33:12+03:00

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Омичка пожаловалась в социальных сетях на равнодушие окружающих. Судя по всему, она ехала в маршрутке с маленькой дочкой и почувствовала себя плохо.

– Потеряла сознание в транспорте маршрут 414, – рассказывает пострадавшая в паблике «Подслушано в Омске». – Ехала с дочерью. Мужчины отвернулись. Один, бедный, отбежал от меня. Это все мне рассказала дочь. Как так-то? Что совсем у людей отсутствует сочувствие? Я упала оттого, что до этого не спала сутки, дежурила, спасала чьи-то жизни, а народу все равно на все. Я не знала, что ответить ребенку, почему ее маме никто не помог...

Другие подписчики поддержали автора поста, и у многих нашлись аналогичные истории.

– Это Омск. Люди злые, – рассказывает один из комментаторов. – Я на Октябрьском мосту на велосипеде серьезно разбился. В полубессознательном состоянии со сломанными ногами пытаюсь остановить хоть кого-нибудь для помощи, а мне из проезжающих авто кричат какой я (матерное слово).

– Правда, люди стали озлобленными. Но хороших больше, просто вам не повезло в тот раз. Я медик, но за неправильно оказанную помощь, могут лишить лицензии и т. д., – объясняет другая. – Это минздрав чудит, хотя на каждой учебе штудируем неотложку. А у минздрава все, что мы делаем либо не в том объеме, либо не соответствует СанПину.

ИСТОЧНИК KP.RU