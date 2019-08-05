2019-08-05T12:52:40+03:00
Общество

В День города омичи съели 66 тысяч порций шашлыка и 1,5 тонны плова

Фуд-корты установили в местах массовых гуляний
Анна МИКУЛА
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Омичи съели на 10 тысяч порций шашлыка больше, чем в прошлом году.Омичи съели на 10 тысяч порций шашлыка больше, чем в прошлом году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Больше всего фут-кортов на День города установили на набережной Тухачевского, где проводится «Флора». Там работало более 100 точек. Также попробовать уличной еды можно было на Соборной площади и улице Ленина.

По информации департамента городской экономической политики мэрии, накануне праздника было закуплено около 20 тонн мяса и продуктов на 1,5 тонн плова, а также 9 600 порций мороженого. В итоге, по предварительным данным, только за два дня – за 3 и 4 августа – на улицах города было реализовано около 10 тысяч порций плова и более 66 тысяч порций шашлыка. Массовые мероприятия посетили за эти дни 174 460 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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