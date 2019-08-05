В Омске нефтегазовая компания задолжала работникам 1,2 млн
11 работникам омской компании «Технологии нефтегазового обеспечения» не платили в конца прошлого года. В общей сложности им задолжали 1,2 млн рублей. Руководству внесли предписание исправить ситуацию.
– С учетом того, что в указанный период времени предприятие имело реальную финансовую возможность выплачивать заработную плату в установленные законом сроки, прокурором вынесено постановление о направлении материалов проверки в территориальный отдел СУ СК РФ по Омской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам рассмотрения представления задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU