2019-08-05T12:16:14+03:00
Общество

В Омске нефтегазовая компания задолжала работникам 1,2 млн

После того, как дело передали в Следственный комитет, людям отдали их зарплаты
Анна МИКУЛА
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Людям вернули деньги только после вмешательства силовиков.Людям вернули деньги только после вмешательства силовиков.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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11 работникам омской компании «Технологии нефтегазового обеспечения» не платили в конца прошлого года. В общей сложности им задолжали 1,2 млн рублей. Руководству внесли предписание исправить ситуацию.

– С учетом того, что в указанный период времени предприятие имело реальную финансовую возможность выплачивать заработную плату в установленные законом сроки, прокурором вынесено постановление о направлении материалов проверки в территориальный отдел СУ СК РФ по Омской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам рассмотрения представления задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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