В Омске осудили организаторов подпольного казино
Подпольное казино, работавшее на улице Москаленко, накрыли еще в январе 2018 года. Пятерых соучастников судили по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору».
– Двум фигурантам назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы и 1 года лишения свободы со штрафом в размере 450 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Остальным лицам наказание в виде лишения свободы от 6 до 8 месяцев назначено условно, с установлением испытательного срока, а также с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере от 80 до 100 тысяч рублей.
Фигуранты попытались обжаловать это решение в Омском областном суде, но там приговор оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU