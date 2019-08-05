2019-08-05T12:00:39+03:00
Происшествия

В Омске осудили организаторов подпольного казино

Двое из них получили реальные сроки в колонии, остальные отделались штрафами
Анна МИКУЛА
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В подпольном казино играли в покер и на рулетках.В подпольном казино играли в покер и на рулетках.Фото: Юрий СОКОЛОВ
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Подпольное казино, работавшее на улице Москаленко, накрыли еще в январе 2018 года. Пятерых соучастников судили по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору».

– Двум фигурантам назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы и 1 года лишения свободы со штрафом в размере 450 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Остальным лицам наказание в виде лишения свободы от 6 до 8 месяцев назначено условно, с установлением испытательного срока, а также с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере от 80 до 100 тысяч рублей.

Фигуранты попытались обжаловать это решение в Омском областном суде, но там приговор оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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