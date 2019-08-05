2019-08-05T11:50:36+03:00
Общество

Омичку, обокравшую 86-летнюю пенсионерку, приговорили к исправительным работам

До еще до возбуждения уголовного дела девушка вернула потерпевшей ее деньги
Анна МИКУЛА
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Девушка вернула все похищенное.Девушка вернула все похищенное.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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22-летняя омичка ухаживала за 86-летней пенсионеркой. Часто бывая в ее квартире, она заметила, что хозяйка хранит свои сбережения в ящике кровати. Девушка похитила оттуда 29 тысяч рублей. На них она купила себе сотовый.

– До возбуждения уголовного дела девушка написала явку с повинной, в судебном заседании принесла извинения потерпевшей, вместе с тем, причиненный ущерб не возместила, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам рассмотрения уголовного дела виновной назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также в пользу потерпевшей с нее взыскана вся сумма материального ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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