Омичку, обокравшую 86-летнюю пенсионерку, приговорили к исправительным работам
22-летняя омичка ухаживала за 86-летней пенсионеркой. Часто бывая в ее квартире, она заметила, что хозяйка хранит свои сбережения в ящике кровати. Девушка похитила оттуда 29 тысяч рублей. На них она купила себе сотовый.
– До возбуждения уголовного дела девушка написала явку с повинной, в судебном заседании принесла извинения потерпевшей, вместе с тем, причиненный ущерб не возместила, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам рассмотрения уголовного дела виновной назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также в пользу потерпевшей с нее взыскана вся сумма материального ущерба.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU