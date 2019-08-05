В Омске из окна выпал 2-летний ребенок

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-05T11:41:23+03:00

Ребенка с травмами увезли в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Малыша с травмами увезли в больницу

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Инцидент произошел в Почтовом переулке. Из окна на втором этаже выпал двухлетний ребенок. Мальчика с травмами увезли в больницу.

– Управление МВД России по Омской области напоминает, что в летний период значительно возрастает количество подобных несчастных случаев, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Во избежание трагедий родителям необходимо отодвинуть от окон мебель, включая кровати, поставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно.

ИСТОЧНИК KP.RU